Make-up di Halloween: ecco i prodotti giusti per realizzarlo

Nella notte più mostruosa dell'anno è d'obbligo dare sfogo alle fantasie horror e sbizzarrirsi tra maschere e travestimenti spaventosi. Un po' di pazienza, mano ferma e tanta fantasia sono le basi per realizzare un trucco Halloween super creepy.

Ma manca ancora qualcosa: ecco allora i trucchi dall'effetto davvero scenico e con ottimi prezzi, per realizzare una maschera di Halloween davvero spaventosa.

Lenti a contatto bianche con capsule di sangue finto

Per un effetto zombie, le lenti a contatto con capsule di sangue finto possono essere la scelta giusta. Queste lenti a contatto colorate sono un prodotto di ottima qualità: morbide e confortevoli da indossare, coprono completamente il colore naturale dell'occhio, per un effetto davvero raccapricciante. Nella confezione trovate anche quattro capsule di sangue finto e un portalenti: queste lenti, infatti, sono utilizzabili per 12 mesi dal momento dell'apertura. Si adattano bene all'occhio, coprono anche gli occhi scuri e non danno alcun fastidio anche se indossate tutto il giorno.

Set di vernici fluorescenti per corpo e viso

Questo set completo è composto da 8 tubetti di vernici fluo a base d'acqua, tutte di colori diversi, 6 colori ad olio, 4 pennelli, 3 pastelli Colorati, 2 glitter e 20 stampi per disegni. I colori risultano facili da applicare e hanno un'ottima resa, davvero fluo ed evidente sia con che senza luce uv; si tolgono facilmente con acqua e sapone. Alla luce del sole queste vernici assumono un colore fluo, mentre sotto i raggi delle lampade uv otterrete un effetto luminoso, coloratissimo e super scenografico.

Colori per il viso

Se si ha in mente un trucco che copre tutto il viso, questa vernice è disponibile in tantissimi colori diversi ed è l'ideale per dar vita a maschere, trucchi e travestimenti per Halloween. Per avere un effetto omogeneo e impeccabile, dopo averla applicato con un pennello a lingua di gatto, uniforma il tutto con una spugnetta da make-up e concludi con uno strato di cipria trasparente. Rispettoso della pelle, non la secca né la appesantisce; adatto anche ai bambini, per rimuoverlo basterà usare uno struccante bifasico o uno struccante per trucchi waterproof.

Kit per il trucco viso

Un’altra valida alternativa è il set con tavolozza di 15 colori a base d'acqua per il viso e corpo e 2 pennelli fini. Questi colori sono adattissimi anche per la pelle sensibile e delicata dei bambini, perché sono ipoallergenici, privi di parabeni, non tossici e approvati dalla FDA. Facili da applicare e da rimuovere, si asciugano velocemente e i colori risultano belli, accesi e luminosi. Inoltre, le dimensioni compatte del kit consentono di portarlo facilmente in viaggio.

Ciglia finte con piume nere

Hai una passione per i trucchi vistosi ed originali? Allora non potrai fare a meno delle ciglia finte di Smiffy's, decorate con bellissime piume nere. Resistenti e morbidissime, sono sicure e testate per essere conformi alle rigide normative di sicurezza europee e americane. Inoltre, sono già dotate di colla, per essere applicate velocemente e con facilità.

Set di 8 pastelli fluorescenti

Anche le matite di Moon Glow sono l'ideale per truccare il viso e per il body painting. Il set si compone di 8 pastelli di colori diversi (rosa, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosso e bianco) fluorescenti, che si illuminano sotto i raggi UV o luci nere. Questi colori sono non solo sicuri ed atossici, ma anche dermatologicamente testati, certificati e conformi alle direttive europee di sicurezza. Inoltre si applicano facilmente, hanno un'ottima durata e resistenza e sono semplici da rimuovere, utilizzando un comune struccante.

Set di vernici per bodypainting

Perfette da utilizzare con l'aerografo, ma anche con spugne e pennelli, le vernici marcate Senjo Color, azienda tedesca specializzata nei colori da bodypainting per il mondo dello spettacolo da oltre 20 anni, sono di altissima qualità, dermatologicamente testate e in linea con la normativa UE. Il set contiene 5 colori base (nero, bianco, rosso, giallo e blu), che si possono utilizzare su viso e corpo, a base di acqua, privi di oli o grassi e finemente pigmentati. Inoltre, questi colori hanno una lunga durata, a prova di sbavature, e sono facilmente lavabili con acqua e sapone.

Palette di ombretti fluo con glitter

Amanti del glitter, questa palette fa per voi. È composta da 24 ombretti fluo, di cui 15 glitterati e 9 matte. I colori sono intensi, super pigmentati e scriventi, ma se hai difficoltà nella tenuta dei glitter basterà utilizzare una colla adatta, o una base primer per migliorarne la tenuta ed evitare sbavature. Delicati sulla pelle e facili da sfumare, questi ombretti brillano sotto le luci UV, hanno una finitura di lunga durata e sono sicuri da usare, adattandosi perfettamente a tutti i tipi e tonalità di pelle.

Maschera Halloween The Purge con luci al led

Vuoi terrorizzare i tuoi amici al buio? Questa maschera Halloween ispirata al film horror The Purge è di ottima qualità e dall’effetto terrore garantito grazie alle luci al led che la illuminano al buio.

Disponibile in 7 colori diversi, dalla taglia unica che si adatta molto bene a tutti, grazie alla presenza del cinturino regolabile, questa maschera è realizzata in plastica di alta qualità, inodore e sicura, ha la parte anteriore imbottita con gommapiuma ed è dotata di 3 modalità di illuminazione: luce fissa, lampeggio lento e lampeggio veloce.

Kit trucco Halloween con sangue finto, denti e accessori

Il kit di Furtime è il perfetto set base che ti permetterà di realizzare tantissimi tipi diversi di maschere e trucchi per Halloween. Il set, infatti, include 60ml di sangue finto fresco, 60ml di sangue finto scuro, 30 adesivi per tatuaggi temporanei, un paio di denti da vampiro, 2 spugne per il trucco e 2 pennelli per il trucco.

Il sangue finto fresco ha un effetto realistico e luminoso che risulta perfetto per realizzare ferite sanguinanti o effetti schizzi di sangue, mentre il sangue scuro ha un effetto più “vecchio” e appiccicoso, perfetto per zombei e vampiri.

Inoltre, tutti i tipi di sangue finto sono insapori, non irritanti e sicuri e delicati sulla pelle, sono dermatologicamente testati, certificati MSDS e sono facili da pulire semplicemente lavandoli con sapone o acqua tiepida.

Costume Harley Quinn Ufficiale

Se vuoi per una notte diventare un membro di Suicide Squad, puoi scegliere questo costume da Harley Quinn, prodotto ufficiale DC Comic Suicide Squad e completo praticamente di tutto il necessario per interpretare l’amatissimo personaggio DC anche ad Halloween!

Nella confezione, infatti, troverai giacca con maglietta attaccata, pantaloncini, parrucca, cintura e collant, tutti realizzati alla perfezione, molto curati nei particolari e realizzati con tessuti e materiali di ottima qualità.

Per completare il costume, inoltre, puoi acquistare separatamente il collarino in pelle con la scritta Puddin e la mazza da baseball ufficiale DC di Harley Quinn.

Kit effetti speciali di Halloween

Questo kit include una confezione di cera con spatolina per l’applicazione, 1 di sangue finto in gel, 1 di tinta colorata per il viso, 1 spugnetta e una guida utilissima per il miglior utilizzo del prodotto. I colori sono brillanti e facili da applicare e si lavano via sia dal viso che dai vestiti molto facilmente e tutti i prodotti sono certificati CE e FDA.

Kit Ciglia Finte Con Eyeliner Magnetico

Un kit con 5 paia di ciglia finte 3D riutilizzabili, tutte diverse, vegane e cruelty free, 2 tubi di eyeliner magnetico, 1 applicatore, 1 specchio e 1 confezione regalo protettiva. Comode da indossare e facili da applicare, queste ciglia finte sono incredibilmente leggere, si fondono perfettamente con le tue ciglia naturali e hanno una tenuta sicura e forte.

Tatuaggi temporanei per trucco Halloween

Per tagli, piaghe e cicatrici spesso ci pensa il trucco, ma un metodo molto più veloce è quello dei tatuaggi temporanei. Un kit con 10 Fogli di tatuaggi adesivi temporanei di Halloween che possono essere applicati su ogni parte del corpo e del viso. Impermeabili e duraturi, questi adesivi sono sicuri, atossici e si rimuovono facilmente con un po’ di alcool.

