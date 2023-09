Tre Bicchieri 2024 del Gambero Rosso: in Liguria primeggia il Vermentino

Fasce a picco sul mare, vigne baciate dal sole dall’alba al tramonto, mani esperte che lavorano la terra come una volta. Certo non stupisce il fatto che le cantine liguri riescano a distinguersi e conquistare i Tre Bicchieri dei Vini d’Italia di Gambero Rosso.

Anche se la viticoltura in Liguria non è semplice, dato che si tratta si una regione con una superficie vitata molto contenuta e su terreni scoscesi, dal Levante al Ponente ben sette vini quest’anno si sono aggiudicati i Tre Bicchieri 2024.

Come spiega Il Gambero Rosso, nel Levante ligure spicca una varietà semi-aromatica a bacca bianca, il Vermentino, star del Mediterraneo, capace di offrire sfumature uniche a seconda del luogo in cui cresce. “In questo contesto annoveriamo in primis il pluripremiato Etichetta Nera ’22 di Lunae Bosoni, azienda che quest’anno ha inaugurato la nuova cantina produttiva, costruita vicina alla preesistente: una vera eccellenza, con tecnologia di ultima generazione, ma soprattutto a basso impatto ambientale”.

È sempre il vermentino, coltivato nella denominazione Colli di Luni, il protagonista di altre etichette come il Vigne Basse ’22 di Terenzuola, e il Sarticola ’22 della Baia del Sole, due cantine dalla qualità consolidata che anno dopo anno riconfermano il valore produttivo. Si prosegue con il Vermentino restando nell’estremo levante, sempre in quel lembo di terra lambito dal fiume Magra, per citare il premiato Boceda ’22 dell’azienda Zangani. C’è poi il Vermentino di Cà du Ferrà, bella realtà emergente, vera novità di quest’anno.

“Il fuoriclasse è il Luccicante ’22, bianco che nasce tra le Colline di Levanto. La cantina è posta più a ponente, sempre in provincia di La Spezia, con uno spettacolare affaccio sul mare, dove le brezze marine imprimono caratteristiche di grande sapidità. Territorio simile per la vera unicità di quest’anno: per la prima volta nella storia della Guida ai vertici il Cinqueterre Sciacchetrà dell’azienda Cheo, un passito di antica tradizione territoriale che nell’annata 2020 presenta eleganza, finezza e un incredibile equilibrio tra dolce e freschezza” si legge sul Gambero Rosso.

E poi il vino del Ponente ligure premiato: il Dolceacqua Posaù ’21 della Maccario Dringenberg, azienda diventata icona qualitativa di questo rosso.