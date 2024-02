Tramonto spettacolare su Genova: tutti con il naso all'insù

Tramonto particolarmente spettacolare quello di stasera, venerdì 2 febbraio, con colori accesi e infuocati. Tanto che molti cittadini hanno immortalato il fenomeno riempiendo le bacheche dei social e taggando anche i nostri account.

Ma perché i tramonti sono solitamente più infuocati e spettacolari nella stagione fredda?

"Il clima è più freddo e pertanto meno umido - scrive l'esperto Federico Brescia di 3bMeteo - quindi ci sono meno particelle di vapore acqueo nell'aria. Perciò la luce solare che passa è maggiore, in particolare quella d'onda lunga, quella rossa. Spesso si pensa che i tramonti rossi siano generati dalla presenza del particolato atmosferico o della sabbia in sospensione. In realtà è l'esatto contrario, più l'aria è pulita più il tramonto potrà risultare colorato".

Tra l'altro, nelle stagioni più fredde, è anche più probabile la formazione di determinati tipi di nuvole che aiutano a rendere migliori i tramonti. Dulcis in fundo, quando le giornate sono corte, aumenta il tempo impiegato dal sole per tramontare, e dunque è possibile ammirare più a lungo questi spettacoli bellissimi.