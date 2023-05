Virtual Tour, le bellezze del centro storico genovese anche sul visore

Genova in realtà virtuale. Un’utopia resa oggi possibile grazie alla nuova app turistica gratuita di Visit Genoa, che permetterà di visitare le bellezze della città in modo del tutto nuovo. Porta Soprana, piazza San Matteo, la chiesa della Maddalena, piazza De Ferrari, la chiesa di San Matteo, la chiesa del Gesù, Santa Maria di Castello, piazza Banchi e palazzo San Giorgio. Dieci luoghi iconici della città, dopo essere stati fotografati a 360 gradi, diventeranno i protagonisti del nuovo tour in realtà virtuale e realtà aumentata.

"Oggi si inaugura una nuova modalità di vivere il nostro centro storico e i suoi caruggi - spiega l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente -. Una parte della nostra città sul cui sviluppo abbiamo e continuiamo a puntare anche grazie e soprattutto al piano integrato Caruggi. Negli ultimi anni siamo riusciti a cucire una preziosissima rete di rapporti con le realtà del territorio, sia sociali che commerciali, che hanno portato a una rinascita del centro storico, rendendolo una delle attrattive principali della città".

Sull’app sarà possibile accedere anche ai tour I Palazzi dei Rolli, Nel Cuore della Superba, La Città Medievale e La Via dei Cavalieri. Non solo realtà virtuale, ma anche realtà aumentata con 23 episodi che narreranno la storia della città e dei suoi luoghi più rappresentativi, grazie alla collaborazione dello scrittore di libri per bambini genovese Enzo Marciante. Per ogni video sono inoltre state create delle animazioni per raccontare i fatti più curiosi sulla città, insieme a personaggi storici come Paganini, Rubens, Francesca Balbi, che accompagneranno i turisti tra i caruggi.

La realtà virtuale sarà disponibile dalla app “Visit Genova” e sarà possibile accedere al virtual tour “I cieli di Genova”.