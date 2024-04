Francesco Totti, pausa pranzo speciale a Recco

Una pausa pranzo speciale per Francesco Totti, ex calciatore della Roma, che domenica è passato a Recco per gustare le specialità della cucina ligure tra cui la famosa focaccia al formaggio. Un modo speciale forse anche per festeggiare il derby Roma-Lazio di sabato pomeriggio, vinto 1-0 dai giallorossi.

Il "pupone" ha fatto tappa al ristorante Manuelina, dove non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione dello staff che, a fine pranzo, ha voluto farsi fotografare insieme a lui. Insieme all'ex calciatore, anche la fidanzata Noemi Bocchi.

"Un campione - ha ricordato il personale di Manuelina, postando la foto su Facebook - va riconosciuto oltre i colori. Grazie Francesco per esserci venuto a trovare".

Tanti i fan e curiosi che hanno apprezzato la sua visita ligure, proprio come quando due anni fa Totti era stato avvistato a Genova, dove si era recato per girare uno spot proprio in centro città.

