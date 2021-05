La mostra dell'agenzia Magnum al Ducale e l''amarcord' di Toti davanti alle foto di Berlusconi

«Ricordi del passato e ispirazioni per il futuro» scrive sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Liguria

È stata inaugurata oggi, giovedì 6 maggio, la mostra "L'Italia di Magnum: da Robert Capa a Paolo Pellegrin" a Palazzo Ducale, la prima esposizione dopo i lunghi mesi del lockdown della cultura.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente all'inaugurazione, ha scelto per i propri canali social una fotografia che lo ritrae intento ad ammirare le immagini di Silvio Berlusconi, ex presidente del consiglio, fondatore di Forza Italia - partito nel quale Toti ha militato fino alla svolta di "Cambiamo" - e Mediaset, per cui Toti è stato giornalista e vice capo ufficio stampa.

«E tra le foto dell’agenzia Magnum che raccontano la nostra storia ritrovare un pezzo della propria. La nascita della tv privata in Italia… Mediaset… Silvio Berlusconi. Passato e presente - ricorda Toti su Facebook - E poi, le estati del boom economico, gli anni ‘70 e le rivoluzioni sociali del nostro Paese. Ricordi del passato e ispirazioni per il futuro: per un’Italia che torna a vivere!»