Nuovo Ponte, neve, Boccadasse, Natale: la top 9 del 2020 di GenovaToday su Instagram

Nell'anno difficile che ci siamo appena lasciati alle spalle, quali sono state le fotografie più apprezzate su Instagram? La top 9 di GenovaToday (ovvero le fotografie che hanno ricevuto più "like") svela che nel il 2020 i lettori più che mai hanno avuto fame di buone notizie, positività, bellezza. Ogni giorno ricondividiamo le fotografie più belle degli utenti, e dunque ecco quelle più apprezzate di tutto l'anno.

Al primo posto nella classifica c'è la foto del truck della Coca-Cola, che prima di Natale ha fatto il giro della città tra luci e suoni, proprio come in uno dei celebri spot della bevanda, un'apprezzatissima idea di Coca-Cola e Banco Alimentari per raccogliere fondi.

Al secondo posto, la spettacolare fotografia di un fulmine su Genova, uno spettacolo che ha lasciato tutti senza fiato.

Al terzo posto, una fotografia recente: Voltri che si è risvegliata sotto un manto di neve, una scena decisamente inusuale che ha divertito e messo allegria in moltissimi lettori.

E poi l'albero di Natale di piazza De Ferrari che ha restituito a Genova una parvenza di normalità nonostante l'anno orribile, la bellezza senza tempo di Boccadasse, mentre ben 4 foto della top 9 sono dedicate al nuovo ponte San Giorgio: la speciale illuminazione e il passaggio delle Frecce Tricolore sono sicuramente un avvenimento che - dopo la tragedia del 14 agosto 2018 - non dimenticheremo mai, simbolo di rinascita e speranza in un anno tanto buio.

Gallery