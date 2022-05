Genova nella top15 delle città più belle d'Italia in cui correre

Con i suoi lungomare in corso Italia e a Nervi, il Porto Antico, le alture e le sfide fatte di salite e discese che promettono sfide adatte a tutti, Genova entra nella top15 delle migliori città italiane in cui correre. A svelarlo - dopo un'indagine portata avanti su Instagram - è Sportshoes, sito specializzato in calzature sportive. Il portale ha analizzato oltre un milione di hashtag per centinaia di città in tutto il pianeta per scoprire quali luoghi offrono le corse più accattivanti da intraprendere.

Nella classifica delle 15 città del running più suggestive d'Italia, amate da residenti e turisti, c'è anche Genova, all'11esimo posto, con 281 hashtag analizzati.

Il capoluogo ligure è preceduto dalla top ten che vede al primo posto Roma, poi Milano, Como, Palermo, Firenze, Torino, Salerno, Padova, Bisceglie e Modena.

Dopo Genova rimangono Vigevano, Cremona, Napoli e Bari.

Il portale ha analizzato anche le location più suggestive del mondo, contando i selfie dei runner prodotti su Instagram: al primo posto c'è Londra, poi Chicago e Boston.

I posti più belli di Genova per correre

Tra i luoghi più belli di Genova per la corsa, si trovano senza dubbio: