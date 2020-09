"Ritorno al ristorante": su TheFork sconti fino al 50% nei locali di Genova

Dal 17 settembre al 17 novembre in tutta Italia e anche a Genova TheFork propone la speciale iniziativa "Ritorno al Ristorante". I clienti potranno approfittare di uno sconto del 50% o di esclusivi menu in migliaia di ristoranti.

L'iniziativa nasce per cercare di risollevare un settore in grande difficoltà dopo il lockdown: «Negli ultimi mesi l'industria ha vissuto una crisi senza precedenti [...] Ritorno al Ristorante è la più grande iniziativa mai lanciata per supportare ristoranti. TheFork e molti partner del settore collaboreranno per lanciarla contemporaneamenti in 20 paesi attirando l'interesse di 20 milioni di ospiti, che potranno tornare a godersi squisiti piatti nei 10.000 ristoranti aderenti per 60 giorni. [...] L'ambizione di "Ritorno al ristorante" è di aiutare i ristoranti a riprendersi dalla crisi Covid-19 e il nostro studio stima che durante i 60 giorni dell'evento, i ristoranti aderenti riceveranno 4 volte più prenotazioni di quelli che non partecipano all'iniziativa. Questo effetto di aumento delle prenotazioni continuerà anche dopo il festival poiché stimiamo che i ristoranti aderenti riceveranno in media 2 volte più prenotazioni».

Ecco i ristoranti di Genova che aderiscono alla promozione:

Panson, piazza delle Erbe 5r

Buongustaio Doc Albaro, via Gobetti 60 r

Le Grotte del Principe, via Buozzi 7

Osteria Pizzeria Rocca, via S. Quirico 5

Rio Samba Arena, piazza Dunant 20

Habanero Genova, via Trento 79

Galletto al mattone, piazza Alimonda 21

Rio Samba, via XII Ottobre 126

Lido, corso Italia 13

Moa, piazza Henry Dunant 4

Fysh Bistrot, via Pisa 51

7 Sensi, piazza di Sarzano 18d

Buongustaio Doc, salita Pallavicini 16

Trattoria Lombarda da Simone, via Aprile 26

Le Ville Superbe, molo Ponte Morosini 44

Kiss Me Ristorante Pizzeria, via Casaregis 33r

From Brasil, via al Ponte Calvi 4

Il Brigantino, molo Ponte Morosini 9

Per prenotare e ottenere lo sconto è necessario andare sull'app TheFork.