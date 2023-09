"The Crown è arrivata a Portofino": riprese liguri per l'ultima stagione della serie tv sulla corona inglese

“The Crown è arrivata a Portofino!”. Il piccolo borgo ligure, invidiato in tutto il mondo, si conferma per l’ennesima volta impeccabile set cinematografico: è stato scelto come location da Netflix per alcune riprese dell’amata serie tv sulla corona inglese. “La sesta e ultima stagione è stata girata in parte nella perla del Tigullio, partendo proprio dall’iconica fotografia della principessa Diana sullo yacht davanti al borgo. Il prossimo autunno ancora una volta il fascino della Liguria sarà protagonista ed entrerà nelle case di tutto il mondo!” scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui suoi profili social.

La serie che racconta le vicende della regina Elisabetta e della sua famiglia dovrebbe essere giunta al capolinea. In questa sesta stagione – l’unica a essere girata dopo la morte di Elisabetta II – mostrerà la regina richiamando sul set tutte le attrici che hanno offerto il proprio volto per interpretare il suo personaggio nei diversi episodi: Claire Foy, Olivia Collman e Imelda Staunton. Racconterà gli avvenimenti tra il 1997 e il 2005, tra cui la morte della principessa Diana, la precoce relazione tra il principe William e Kate Middleton, il matrimonio tra il principe Carlo e Camilla Parker Bowles.

Delle scene presenti nei dieci episodi di questo ultimo capitolo, alcune sono state girate a Portofino, ma la maggior parte in Scozia, a St. Andrews. Il primo ciak ha avuto luogo lo scorso settembre, l’ultimo deve ancora arrivare. E Netflix presenterà tutto sulla piattaforma a partire dall’inizio del 2024.

Il cast di The Crown 6 sarà composto da: Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Bertie Carvel (Tony Blair), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed), Luther Ford (principe Harry).