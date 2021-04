Anche a Genova taxi gratis per andare a donare il sangue

I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 346 800 4680 per prenotare il taxi che li accompagnerà al centro trasfusionale della loro città

In occasione della campagna "L'albero del sangue non esiste" promossa da Tutti Taxi per Amore Italia, giovedì 29 aprile 2021 dalle 8 alle 11 i tassisti di molte città italiane, tra cui Genova, accompagneranno gratuitamente i donatori nei centri trasfusionali. L'obiettivo è incentivare la donazione di sangue nonostante l'emergenza covid-19.

I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 346 800 4680 per prenotare il taxi che li accompagnera? al centro trasfusionale della loro citta?.

Tutti Taxi per Amore-OdV accoglie la richiesta della United (Unione Nazionale Italiana Talassemici e Drepanocitici): «Per il 70-75% l'unica terapia a tutt’oggi e? la trasfusione di sangue, unica cura immediata per noi talassemici nonostante le terapie alternative» spiega Raffaele Vindigni presidente della United.

«Si tratta del contributo dei tassisti italiani per la tutela degli emofiliaci e del fabbisogno di sangue nei presidi ospedalieri» affermano Massimiliano Antonello e Rosanna Uncinotti responsabili donazioni sangue Tutti taxi per amore- OdV.

La campagna è realizzata con il contributo di Ad Spem, Avis e United.