TavoleDoc Liguria 2023: altri 13 ristoranti entrano nella guida delle eccellenze

All’interno della guida che promuove “l’anima e il gusto della Liguria” sono arrivate 13 new entries. Tredici i ristoranti liguri che nel 2023 entreranno a far parte dell’elenco di TavoleDOC Liguria, annoverati tra i locali più meritevoli della regione e valorizzati per l’alta qualità della loro cucina locale.

Il numero dei ristoratori aderenti alla guida - insignita del patrocinio della Regione Liguria e arricchita dall’introduzione del presidente Giovanni Toti - è aumentato di edizione in edizione: nel 2019 erano 32, nel 2021 erano 33, nel 2022 sono stati raggiunti i 50 ristoranti e nel 2023 sono 54. La quarta edizione di quest’anno è una guida completa di tutti i migliori ristoranti della Liguria, divisi per provincia. Per ognuno di essi, tutte le informazioni tecniche e utili, una scheda riassuntiva dei loro punti di forza e un cavallo di battaglia proposto dallo chef, affiancato dalla ricetta originale.

I nuovi protagonisti 2023 in centro città sono: Capo Santa Chiara a Boccadasse, Cucina Valoria in piazza Valoria, Quelli dell’Acciughetta in corso Andrea Podestà a Carignano, Trattoria Gianna in vico delle Camelie e Teresa dal 1968 a Pegli in piazza Lido.

E poi in Riviera Da Ö Vittorio in via Roma a Recco, Ortica in via Giovanni Migone a Pieve Ligure, Creazione in via Matteotti a Lavagna, Olimpo in via della Chiusa a Sestri Levante, Österia Ö Magazin in via Cairoli a Santa Margherita, AL3 in piazza IV Novembre a Calice Ligure (SV), Materia Bistrot in via Untoria a Savona, Vignamare in strada Castello ad Andora (SV).

“Ospitalità, tradizione, innovazione: i 3 pilastri che rendono unici i ristoranti aderenti – spiegano i curatori della guida sul sito - Da Ponente a Levante, si incontrano le più alte qualità dell’enogastronomia autoctona: un viaggio tra le eccellenze culinarie, le etichette vinicole di maggior pregio, l’unicità dei prodotti e delle materie prime locali, la solerzia dei produttori e l’intraprendenza dei ristoratori, i giacimenti di gusto che solo la Liguria può offrire”.