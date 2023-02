"Genova per Voi", torna il talent per giovani autori di canzoni: in palio contratti con Universal e Siae

Si accendono i riflettori sulla decima edizione del talent musicale dedicato ai giovani autori. Si chiama Genova per Voi ed è nato dall’idea del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio in collaborazione con il giornalista Franco Zanetti, con l’obiettivo di dare spazio a nuovi autori di canzoni. Il tutto con il sostegno del Comune di Genova, Siae, Universal Music Publishing Ricordi, Nuovo Imaie e Università di Genova.

“Siamo felici di annunciare che oggi si aprono le iscrizioni alla decima edizione di Genova per Voi, il primo talent italiano per autori di canzoni. Hai tempo per iscriverti fino al 16 maggio 2023” hanno scritto il 16 febbraio gli organizzatori dell’evento in un post su Facebook, aggiungendo che tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili su www.genovapervoi.net .

Si tratta di un premio non televisivo che offre a tutti i finalisti una factory formativa, l’iscrizione gratuita alla Siae (se di età superiore ai 30 anni) e un giudizio sui singoli lavori da parte di Universal/Ricordi la quale, come è già avvenuto, potrà collaborare anche con loro. Al vincitore sarà garantito un concreto sbocco professionale, grazie al contratto editoriale in esclusiva con Universal Music Publishing. La decima edizione in particolare sarà suddivisa in quattro fasi: le selezioni e i laboratori – seguiti dal team di Universal diretto da Klaus Bonoldi – e poi le masterclass e la finale (entro ottobre 2023).

Quest’anno il talent è salito anche sul podio di Sanremo. La vincitrice dell’edizione di Genova per voi 2013, Federica Abbate – oggi 10 dischi d’oro, 100 dischi di platino e un disco di diamante - ha infatti firmato i brani sia di Elodie e degli Articolo 31 sia di Mr. Rain, che con “Supereroi” ha ottenuto il terzo posto in classifica al Festival. Alessandro La Cava, finalista nel 2018, ha collaborato al brano “Furore” di Paola & Chiara, mentre Simone Cremonini ha firmato il brano di Will “Stupido”.

Genova per voi si sta rivelando negli anni vera e propria fucina di talenti musicali, avendo creato opportunità ad autori che in questi anni si sono potuti affermare nel panorama italiano. Fino ad ora hanno partecipato agli stage nomi importanti come: Gian Piero Alloisio, Mario Cianchi, Vittorio De Scalzi, Dario “Dardust” Faini, Franco Fasano, Giua, Claudio Guidetti, Italo Janne, Mario Lavezzi, Diego Mancino, Max Manfredi, Carlo Marrale, Massimo Morini, Oscar Prudente, Alessandro Raina, Rancore, Federico Sirianni, Valeria Vaglio, Zibba, oltre a Federica Abbate, Willie Peyote, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Elisabetta Gagliardi, Alessandro La Cava e Michelangelo Vood.