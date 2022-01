Stefano Accorsi alla prova con il pesto nel film "Marilyn ha gli occhi neri"

In questi giorni - dopo essere stato proiettato nei cinema - è arrivato sulle piattaforme streaming il film "Marilyn ha gli occhi neri" con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Il lungometraggio disponibile su Netflix - commedia del 2021 diretta da Simone Godano e distribuita da 01 Distribution - racconta la storia di Clara e Diego. Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Mentre Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d'ira. I due si incontrano in un Centro Diurno che si occupa della riabilitazione di persone con diversi disturbi comportamentali e insieme agli altri pazienti decideranno di aprire un ristorante, pur con qualche equivoco: all'inizio doveva essere un tranquillo luogo con poche persone, l'ideale per reinserire gradualmente in società il gruppo. Ma, complice le bugie di Clara e l'estro di Diego, gli eventi prenderanno una piega inaspettata.

Senza svelare altro, in una delle serate 'clou' del film il protagonista è proprio il pesto (si presume alla genovese, anche se non viene menzionato): si vede Diego - Stefano Accorsi - che pesta nel mortaio una salsa verde mentre Clara arriva per comunicare una notizia al gruppo. E poi l'impiattamento "gourmet" con tanto di forma della forchetta resa nel piatto con l'aiuto di una polvere (decisamente estranea, questa, al pesto) e una foglia di basilico a decorare il tutto. Certo, il formato della pasta non è proprio quello adatto alla celebre salsa genovese: più che i rigatoni, in un ristorante di Genova vedremmo trenette, mandilli, gnocchi, trofie o testaroli. Ma si sa, nei film - a maggior ragione quelli non ambientati in Liguria - la licenza è concessa.