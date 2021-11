Lo spiderman ligure amico dei bambini conquista un premio a 'Tu si que vales'

Lo spiderman savonese Mattia Villardita, noto per la sua attività a favore dei bambini malati negli ospedali della Liguria, si è aggiudicato il premio "Tim Vision Passione per il Talento" a 'Tú sí que vales'. La sua storia ha conquistato i giudici Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Il premio gli è stato consegnato in occasione dell'ultima puntata della trasmissione in onda su Canale 5 e il presidente della Regione Giovanni Toti non ha fatto mancare i suoi complimenti: "Non avevamo dubbi. Regalare un sorriso ai bambini che lottano contro la malattia è il super potere del nostro uomo ragno, che in questi anni nelle corsie degli ospedali è rimasto al fianco di tanti piccoli pazienti. Complimenti Mattia per questa grande vittoria: tu sì che vali, per la Liguria ancora di più".

Sui social Matteo Villardita, che nel 2020 venne anche nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarrella, ha commentato: "Ringrazio 'Tú sí que vales' per avermi regalato una meravigliosa esperienza che porterò con me per sempre. Grazie anche a Tim per avermi assegnato questo speciale premio. Se sto sognando non svegliatemi, se sono sveglio lasciatemi continuare a sognare".