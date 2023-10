Spiderman: il ligure Mattia Villardita incontra i Ferragnez

"Mattia vuole un sacco bene alla famiglia Ferragnez": un breve commento e tante emoticon a cuoricino per Mattia Villardita, lo Spiderman ligure, che sui social ha condiviso la foto con Chiara Ferragni, Fedez e i due piccoli Leone e Vittoria.

Oltre al post di Villardita, che non è la prima volta che si reca a visitare la famiglia più famosa sui social, non sono mancate le storie dei Ferragnez condivise su Instagram: qui il "supereroe" ligure, nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella, gioca sul tappeto della casa dell'influencer a Milano Citylife con i due bimbi e un amichetto di Leone, impegnati a fare il "meme" di Spiderman.

Dopo questa parentesi, sono riprese le iniziative di Villardita, molto impegnato nel sociale: in occasione della chiusura della settimana dei festeggiamenti per il 75esimo anniversario di Costa Crociere, a Genova un gruppo di piccoli pazienti del Gaslini con le loro famiglie ha vissuto una giornata speciale a bordo di Costa Toscana, la nave ammiraglia della compagnia che ogni venerdì fa scalo nel porto del capoluogo ligure. Con loro proprio Mattia Villardita nella veste di Spidermanm costante protagonista di attività di svago per i piccoli ricoverati.