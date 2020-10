Le mete più gettonate per le vacanze al mare in Italia? 10 su 15 sono in Liguria

Non è stata un’estate come tutte le altre, lo sappiamo bene, e molta gente ha scelto di rimanere in Italia e di sfruttare magari i posti belli e più vicini per le vacanze. Rispettando tutte le norme vigenti su distanziamento e igienizzazione, gli italiani si sono spostati lungo lo Stivale anche in treno.



Secondo i dati rilevati da Trainline, app leader per viaggiare in treno e pullman in Europa, tra le 15 mete di mare più ambite, 10 sono in Liguria. Analizzando i dati relativi alle prenotazioni sulla piattaforma dal 13 giugno al 13 settembre 2020, Trainline ha rilevato le quindici località marittime italiane con il maggior numero di prenotazioni di viaggi in treno.

Liguria protagonista

La medaglia d’oro delle prenotazioni va all’Emilia Romagna con Rimini, ma la stessa regione si ritrova solo in quarta posizione con la “sorella” Riccione. La vera protagonista dell’estate italiana è sicuramente la Liguria, con 10 località di mare tra le più frequentate dai viaggiatori in treno.

Le altre regioni presenti in questa speciale “Top 15” sono solo due: la Toscana con Viareggio in ottava posizione e la Sicilia, che vede Palermo in quinta posizione e Catania in undicesima.

Da Milano “in carrozza” verso il mare

Considerando la provenienza dei viaggiatori, le grandi città sono le protagoniste delle prenotazioni di viaggi in treno verso le località di mare. In particolare Milano è la partenza più “comune” per chi si è diretto in Liguria: dalla percentuale più bassa di La Spezia con il 14% alla più alta di Finale Ligure 41% (le altre due con più viaggiatori provenienti da Milano sono Santa Margherita Ligure con il 39% e Alassio con il 35%). Anche per le protagoniste della riviera romagnola, Milano è la partenza più comune (Rimini 30% e Riccione 27%).

La Top 15 completa

Ecco le 15 stazioni ferroviarie verso le quali si sono diretti più spesso i viaggiatori quest'estate.

Rimini, Emilia Romagna

Ventimiglia, Liguria

La Spezia, Liguria

Riccione, Emilia Romagna

Palermo, Sicilia

Monterosso, Liguria

Sanremo, Liguria

Viareggio, Toscana

Alassio, Liguria

Santa Margherita Ligure-Portofino, Liguria

Catania, Sicilia

Savona, Liguria

Finale Ligure Marina, Liguria

Rapallo, Liguria

Sestri Levante, Liguria

Non solo mare: il fascino dei laghi

Il mare come sempre ha la sua importanza nell’estate italiana, ma quest’anno anche tre mete di lago sono state preferite per l’acquisto di biglietti per viaggi in treno su Trainline: Como, Peschiera del Garda e Desenzano del Garda/Sirmione sono state le mete lacustri selezionate soprattutto dal turismo di prossimità.



Per tutti i viaggi in treno per scoprire l’Italia in modo economico e sostenibile è sufficiente acquistare i biglietti attraverso l’app di Trainline, che offre ai propri utenti anche la possibilità di consultare in tempo reale le informazioni relative ai treni Trenitalia, Italo e di tanti altri operatori ferroviari e di pullman, tutto dal proprio smartphone. Inoltre, l’utilizzo di biglietti digitali sull’app di Trainline permette di viaggiare in sicurezza senza necessità di passare in biglietteria e riducendo di conseguenza i contatti tra le persone.

Trainline è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android.