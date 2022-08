Quali sono le 10 spiagge di sabbia più belle della Liguria

La Liguria è una regione che affascina per i colori del suo mare, che vanno dal blu intenso ad un azzurro cristallino, e vanta il primo posto all’interno della classifica Bandiere Blu, con 32 località premiate nel 2022. Non è famosa per le sue spiagge di sabbia, dal momento che presenta lungo la sua costa uno scenario per lo più roccioso o caratterizzato dai tipici ciottoli (sassi grandi e levigati), ma offre anche, spesso inaspettatamente, spiagge di sabbia dorata. Alcune sono vicino a località costiere, altre più nascoste e difficili da raggiungere. Ecco la lista delle 10 spiagge di sabbia liguri più belle secondo noi (in ordine alfabetico).?

Baia Blu (Lerici) - La Spiaggia della Baia Blu, racchiusa tra la Punta Santa Teresa e Punta Galera, è considerata una tra le più caratteristiche della Liguria. Si trova a soli 500 metri dal borgo di San Terenzo e, pur essendo occupata in larga parte dall’omonimo stabilimento, presenta anche un piccolo tratto di spiaggia libera



- Si tratta di una spiaggia poco conosciuta nei pressi del Borgo di Montemarcello, in provincia di La Spezia. Dopo un ripido sentiero e una lunga scalinata, si arriva a Punta Corvo, una spiaggia di sabbia scura nascosta tra la scogliera. Spiaggia di San Terenzo - Vicino a Lerici sorge la spiaggia di San Terenzo, caratterizzata da una sabbia bianca molto fine e da un fondale blu intenso, su cui si riflettono, nelle giornate in cui il mare è particolarmente calmo, le case colorate del borgo.