David Beckham a La Spezia per comprare uno yacht

Tappa ligure per il celebre calciatore che si è concesso ai fan per qualche selfie

Non è certo passata inosservata la presenza dell'uomo più sexy del mondo (secondo People) a La Spezia. Stiamo parlando del celebre calciatore David Beckham che martedì mattina ha fatto tappa ai cantieri Riva Ferretti per l'acquisto di uno yacht.

Per il pranzo Beckham ha scelto Porto Lotti dove non si è sottratto ai fan e ha concesso qualche selfie. Attualmente Becks, come lo chiamano i fan, è presidente della società calcistica Inter Miami Cf.