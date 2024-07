Genova sotterranea: i 7 luoghi nascosti sotto la città da visitare

Genova non è solo una città di mare e colline, di porto e caruggi. Pochi sanno che sotto le sue strade affollate e i monumenti maestosi si nasconde un mondo sotterraneo altrettanto affascinante, un labirinto di passaggi segreti, gallerie, cisterne e rifugi che racconta storie di epoche lontane, dalla Genova medievale a quella della Seconda Guerra Mondiale. Esplorare la Genova sotterranea significa scoprire un lato inedito della città, dove ogni pietra e ogni corridoio sussurrano racconti di avventure, pericoli e ingegno umano. Le visite a questi luoghi nascosti offrono non solo un viaggio nel tempo, ma anche una comprensione più profonda delle strategie di difesa, della vita quotidiana e delle emergenze affrontate dagli abitanti di Genova nel corso dei secoli. Se si prova a scendere sotto la superficie, si possono quindi scoprire nuovi segreti della Superba.

I Sotterranei di Palazzo Ducale

Scavati nel Medioevo, i sotterranei del Palazzo Ducale erano usati come prigioni e rifugi. Oggi, è possibile visitare le celle e i passaggi segreti, immergendosi nella storia genovese, tramite visite guidate su prenotazione Le Cisterne dell'Acquedotto Storico

L'acquedotto storico di Genova, costruito nel XIII secolo, include un sistema di cisterne sotterranee che garantiva l'approvvigionamento idrico della città. Alcuni tratti sono visitabili, spesso organizzati da associazioni locali.

Le Gallerie del Rifugio Antiaereo della Cittadella di Campi

Durante la Seconda Guerra Mondiale, venne costruita una rete di gallerie sotterranee per proteggere la popolazione dai bombardamenti. Sono numerose le testimonianze ancora visibili al suo interno come i tornelli per smistare le persone in sicurezza, le scritte originali, i graffiti, i corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell'epoca. Oggi, alcune di queste gallerie sono accessibili al pubblico, grazie a tour guidati organizzati periodicamente dal Centro Studi Sotterranei.

La Chiesa di San Giovanni di Prè

Sotto questa antica chiesa si trovano cripte e ambienti sotterranei risalenti al Medioevo. La chiesa stessa era parte di un complesso monastico che faceva da ospizio ai pellegrini. I sotterranei sono accessibili soltanto durante particolari eventi e visite guidate.

La Galleria Mazzini

Originariamente costruita come una galleria commerciale nel XIX secolo, la Galleria Mazzini ha anche una sezione sotterranea meno conosciuta che è stata utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Casa di Colombo e il Museo del Risorgimento

Sotto la casa che la tradizione vuole essere appartenuta a Cristoforo Colombo e sotto il Museo del Risorgimento, ci sono scavi archeologici che hanno rivelato strutture e reperti risalenti all'epoca romana e medievale. Questi sotterranei offrono un viaggio nel tempo attraverso le diverse epoche storiche di Genova.

Il Castello d'Albertis

Il Capitano Enrico d’Albertis, celebre navigatore ed esploratore genovese, fece costruire un passaggio sotterraneo per uscire dal Castello senza essere visto. Nel percorso si incontrano scale a chiocciola, scalinate e mura merlate, frutto dell’originalità artistica e architettonica del Capitano. Gli operatori museali conducono visite e raccontano curiosità sul castello e sul suo eccentrico proprietario.

Informazioni pratiche per le visite:

Molte delle visite ai siti sotterranei richiedono prenotazioni anticipate, soprattutto per i tour guidati. Contattare gli uffici turistici locali o le associazioni che organizzano le visite può essere utile per ottenere informazioni aggiornate sugli orari e i costi. Alcuni dei siti potrebbero non essere facilmente accessibili per persone con mobilità ridotta a causa delle scale strette e dei passaggi angusti. È consigliabile indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per le visite, e portare una torcia per i tratti meno illuminati.