Col monociclo elettrico in Sopraelevata, la foto fa il giro dei social e scatta l’ironia: «Almeno ha il giubbotto»

Sul motociclo elettrico in Sopraelevata, incurante dei divieti e sopratutto della pericolosità.

La foto, scattata qualche giorno fa, nelle ultime ore è diventata virale sui social network e ha iniziato a rimbalzare da una bacheca all’altra, rilanciata da gruppi che si occupano di mobilità e traffico.

Lo scatto ha scatenato anche l’ironia: pur in piena infrazione, e a rischio perché in mezzo alle auto sulla superstrada che collega un capo all’altro del centro città, il conducente del monociclo ha comunque deciso di indossare il giubbotto rifrangente.

Numerosissimi i commenti da parte di cittadini increduli, che protestano contro il proliferare dei monopattini in zone a rischio. A Genova sono stati diverse le multe staccate per la conduzione di monopattini in punti non consentiti, e non sono mancati incidenti - fortunatamente non gravi - che coinvolgono proprio questi mezzi.