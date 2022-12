Solstizio d’inverno 2022, oggi è il giorno più corto dell’anno

Oggi è il giorno più corto dell’anno. E inizia ufficialmente l’inverno nel nostro emisfero boreale. Quest’anno il Solstizio d’inverno cade alle 22.47 (ora italiana) di mercoledì 21 dicembre 2022, dando luogo al giorno più breve e di conseguenza la notte più lunga dell’anno. Da oggi in poi le ore di luce tenderanno, giorno dopo giorno, ad aumentare.

Perché si chiama "solstizio"?

Deriva dal termine latino solstitium, composto da sol, “Sole”, e da un derivato di stare, “fermarsi”. Durante questa giornata il Sole cessa di alzarsi o di scendere rispetto all’equatore celeste. In passato il Solstizio d’inverno è sempre stato associato alla rinascita, proprio per l’immagine del Sole che riprende a illuminare la Terra, vincendo sulle tenebre.

Il fenomeno

Ha inizio così l’inverno astronomico, periodo nel quale avviene un cambiamento nel movimento della Terra attorno al Sole e su stessa e nell’inclinazione dell’asse terrestre. È dalla diversa inclinazione dell’asse di rotazione della Terra rispetto al piano dell’ellittica che dipendono i due solstizi dell’anno, a dicembre e a giugno. A causa della sua inclinazione di 23° 27’ si alternano le stagioni: in alcuni periodi dell’anno un emisfero verrà illuminato in modo più diretto dai raggi del Sole rispetto all’altro, con un angolo di incidenza maggiore. Sei mesi dopo sarà il contrario.

Il giorno più corto dell’anno: 13 o 21 dicembre?

Durante il Solstizio d’inverno l’asse è inclinato nel punto più lontano dal Sole. Per chi vive nell’emisfero settentrionale, durante la giornata del 21 dicembre il Sole sarà nel punto più basso del cielo e passerà sopra l’orizzonte per meno ore rispetto al solito. Ci saranno dunque poche ore di luce, si stima che a Roma saranno circa 9 ore e 6 minuti. Viene sfatato così il detto popolare “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”, che fa riferimento al presunto giorno più corto dell’anno, il 13 dicembre, in cui si festeggia la Santa. Questa sfasatura deriva in realtà dalla fase precedente al passaggio al calendario gregoriano: il Solstizio prima cadeva proprio tra il 12 e il 13 dicembre poi, con la riforma di papa Gregorio XIII del 1582, cominciò ad essere tra il 21 e il 22 dicembre.