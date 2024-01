Gli Ex-Otago tornano con "La puzza delle città": "Genova in una metamorfosi che non ci piace"

Tornano i genovesi Ex-Otago con il singolo "La puzza delle città", in uscita l'11 gennaio per Capitol Records Italy/Inri su tutte le piattaforme digitali.

In un clima di crisi generale, dove anche l’amore a volte non resiste ("Dove sei?/Ti devo dire una cosa/Cosa fai?/Ti sto pensando un’altra volta") la ballad in pieno stile Otago esplora con intima leggerezza la disperata ricerca di un senso di appartenenza in “questa stupida città piena di cose da fare”, una città costantemente in evoluzione e spesso ostile nei confronti dei suoi abitanti.

In un contesto segnato dal caro affitti e dalla trasformazione urbana, fattori che mettono a rischio la dimensione umana del vivere in comunità, la metropoli disegna scenari sterili che molti cittadini sono costretti ad affrontare quotidianamente. "Le città sembrano voler cambiare volto. Da luoghi per le persone si stanno trasformando in centri prettamente economici. Gli affari e il turismo di massa stanno prendendo sempre più spazio nel tessuto cittadino a discapito della socialità, della solidarietà e della cultura non mainstream. Genova è in questa metamorfosi, che non ci piace e che silenziosamente sta cambiando il paesaggio delle nostre vite. Questo è un lento otago dedicato a chi si è perso in città" raccontano gli Ex-Otago.

Dopo il successo del 'Club Tour 2023' che ha collezionato diversi sold out nei principali club italiani, cresce l’attesa per “Tu non tradirti mai", il live dedicato alla città natale della band, che scalderà il cuore di Genova all'Arena del Mare, il prossimo 12 luglio.