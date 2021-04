VIDEO | La "signorina Vodafone" protagonista della serie tv genovese "Dissocial"

Federica Sassaroli - famosa per aver registrato per anni e anni, con la sua voce, tutti i messaggi della Vodafone - è la protagonista della nuova serie web "Dissocial", produzione della genovese Videobox, insieme con Max Garbarino

La speaker, attrice e comica genovese Federica Sassaroli - famosa per aver registrato per anni e anni, con la sua voce, tutti i messaggi della Vodafone - è la protagonista della nuova serie web "Dissocial", produzione della genovese Videobox, insieme con Max Garbarino.

In questo momento storico le occasioni lavorative sono andate via via sfumando in attesa di tempi migliori: Federica, ribattezzata "Signorina Vodafone", è salita agli onori della cronaca perché, dopo 12 anni - è stata sostituita dalla compagnia telefonica con la voce di una intelligenza artificiale, mentre Max ha smesso i panni del servitore Orazio alle prese con le opere incompiute. E così, i due artisti si sono ritrovati dando vita a un nuovo sodalizio.

In un’epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento e interagisce comandando gli umani, nasce "Dissocial", serie web, uno spaccato della realtà che con fine ironia e comicità prende in giro i social sui social, un mondo articolato e divertente dove ci si può dissociare anche dalle proprie convinzioni. Una serie tutta da scoprire e due interpreti per questo viaggio “racconto” dentro e contro i social: Malexa, una ricchissima e bellissima intelligenza artificiale - interpretata da Federica Sassaroli - e Orazio, il suo servitore, una misera "intelligenza umana", interpretato da Max Garbarino.

La serie si divide in micro-episodi declinati in vari filoni: dall’irruzione del digitale nella quotidianità con i quiz, i post e gli indovinelli alle skills e dulcis in fundo il tg settimanale che ironizza sull'attualità. Non solo, tanti gadget e magliette griffate per i fan più attivi e che crescono sempre di più sulla pagina facebook di Dissocial (facebook.com/dissocial.mente) e il jiingle una sorta di manifesto musicale della serie web.

Una produzione Videobox che, oggi più che mai, vuol lanciare un messaggio significativo, in un periodo storico in cui l’uso degli strumenti digitali ha invaso sempre di più anche campi tradizionali come il lavoro, l’intrattenimento, l’istruzione, "Dissocial" cerca, con un registro divertente e ironico, di scardinare questo insano equilibrio, dove il digitale ha preso il sopravvento sull’umano… dissociandosi. Un progetto ideato e creato da Max Garbarino e Federica Sassaroli e supportato dalla creatività di Teresio Lanucara, autore dei testi.

«Forse era naturale che il personaggio di Orazio prendesse ordini da un’intelligenza artificiale e continuando così, sarà proprio questa la fine che faremo» scherza Max Garbarino, nel sostenere il suo impegno nel lancio di questa nuova produzione Videobox. Gli fa da eco, Federica Sassaroli che con lo slogan “Stupidi umani” in chiusura delle singole clip afferma che l’idea della frase finale nasce da un’attenta osservazione del suo amico a quattro zampe, come testimonianza diretta di una visione del mondo umano da altri… punti di vista!