Sia ha scelto Portofino per le sue nozze: la cerimonia a Villa Olivetta di Dolce e Gabbana

A un anno dal matrimonio di Travis Barker e Kourtney Kardashian, nel primo weekend di maggio Portofino si è fatta di nuovo romantica cornice per il matrimonio di Sia. La cantautrice australiana, dopo una relazione lontana dai riflettori, si è appena sposata con il suo compagno Dan Bernard e ha scelto come location la famosa Villa Olivetta a Portofino, di proprietà degli stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La stessa scelta da Kourtney e Travis per il grande giorno, un anno fa.

Addobbi floreali sulle tinte del rosa, lungo abito di pizzo color cipria, a sirena, e un fitto velo di tulle. Sia Kate Isobelle Furler, in arte Sia - famosa per i suoi brani Unstoppable, Cheap Thrills e The Greatest, oltre a Chandelier, grazie al quale ha scalato le classifiche planetarie, conquistando la top 5 di oltre 20 Paesi, un triplo platino negli Stati Uniti e vendite pari a milioni di copie - ha mantenuto segrete le sue nozze fino alla fine, optando poi per una cerimonia di classe e intima, con soltanto sei invitati. Quello con Dan Bernard è il secondo matrimonio per la cantante, che era già convolata a nozze nel 2014 con Erik Anders, in California. Ed è forse proprio a causa di un divorzio alle spalle, che Sia ha sempre mantenuto la sua relazione con Bernard quasi segreta, non lasciando mai alcuna dichiarazione sul modo in cui si sono conosciuti o sulla durata del loro fidanzamento.

In ogni caso, non stupisce la scelta della cantante di celebrare il grande giorno a Villa Olivetta, luogo allo stesso tempo fashion e intimo. Arroccata su un promontorio e circondata da pini marittimi, la villa che sorge nella baia dell’Olivetta ed è stata oggetto di ricercati interventi di design voluti dagli stilisti Dolce e Gabbana. L’arredamento all’interno della villa è sempre a metà tra conservazione e glamour sfrenato, dove convivono stampe e tessuti animalier, pattern floreali e oro.

Come ci si potrebbe aspettare dai due stilisti, non si tratta di certo di una casa sobria. La camera da letto, al piano più alto, è tutta in oro 24 carati. E la villa è stata anche cornice di sfilate ed esposizioni, come quella organizzata per la presentazione della collezione di alta gioielleria della maison. Chiaramente non manca la spiaggia privata.