Sestri Levante nella guida anti-spreco delle vacanze 2022

In un momento di massima attenzione per le risorse come acqua, energia ed emissioni, a cui si aggiungono le difficoltà economiche connesse all’inflazione, il comune di Sestri Levante rientra nella guida anti-spreco delle vacanze 2022.

Come viaggiare in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio italiano, salvando del buon cibo, risparmiando e soprattutto facendo del bene all’ambiente? L'app Too Good To Go ha stilato una serie di guide per un'estate anti-spreco, per vivere le vacanze senza sprechi di cibo, unendo il divertimento al risparmio.

L'app indica esercenti e supermercati dove è possibile salvare ottimo cibo che rischia di essere sprecato in alcune delle mete turistiche italiane più apprezzate nel periodo estivo: Roma, Cagliari, Venezia, Verona e in Liguria Sestri Levante, con Dal Ponte Pizzeria e Focacceria a Sestri Levante.