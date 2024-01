Casting anche in Liguria per "Vita da Carlo" con Carlo Verdone: dove e quando

Arrivano anche in Liguria i casting per la terza stagione della serie tv "Vita da Carlo", di e con Carlo Verdone.

Le riprese, prodotte da FilmAuro per la regia di Valerio Vestoso e Carlo Verdone, si svolgeranno tra Roma, Milano e Parigi ma, dai primi di marzo, anche in Liguria, a Sanremo.

In occasione delle riprese previste nella nostra regione, Macaia Film in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, il Centro Provinciale di Formazione Professionale Pastore e la Starfilm Liguria, organizza tre casting per la ricerca di circa 250 figurazioni.

Il lavoro, fanno sapere da Genova Liguria Film Commission, sarà regolarmente retribuito e non è richiesta nessuna esperienza.

I casting: dove e quando

I casting si terranno il 30 gennaio a Savona, in corso Vittorio Veneto 31, dalle 10 alle 19, il 1 febbraio a Ventimiglia in via Sir Thomas Hanbury 21, dalle 10 alle 19, e infine il 3 febbraio a Imperia in via Delbecchi 32 dalle 10 alle 19.

È previsto un ulteriore casting a Sanremo dopo il Festival.

Per informazioni è possibile contattare Manuel (3356448561)o Fabio (3384812186), oppure scrivere a macaiafilmcasting@gmail.com

"Sono sempre di più le produzioni che scelgono la Liguria come location cinematografica - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Questa volta sarà un'icona come Carlo Verdone a promuovere le nostre bellezze. Un risultato raggiunto grazie al lavoro della Genova Liguria Film Commission, che ha ben chiari i significati di qualità, promozione del territorio e sviluppo economico".

"La Liguria acquista sempre più prestigio nel panorama audiovisivo - dice Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. La scelta di Sanremo come set per 'Vita da Carlo' premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla nostra struttura, sostenuta da Regione Liguria e Agenzia in Liguria, con la quale presentiamo i nostri progetti in numerose fiere di settore. Attualmente i prodotti legati alle serie tv sono i più in voga e il fatto di essere stati scelti significa che il mercato sta notando e apprezzando questa sinergia che si è creata tra istituzioni e territorio".

"Vita da Carlo": dove vedere le prime stagioni e di cosa parla

Mentre la prima stagione di "Vita da Carlo" è disponibile gratuitamente su Prime Video, la seconda si può vedere sempre sulla piattaforma Amazon ma sottoscrivendo un abbonamento con Paramount+. La terza stagione, fa sapere Genova Liguria Film Commission, sarà visibile su Paramount+ nel prossimo autunno.

Nella serie tv Carlo Verdone interpreta se stesso mettendo in scena i drammi e la comicità della sua vita privata e del rapporto con una madre amorevole e oppressiva: Roma. Famiglia, amici famosi, produttori prepotenti ma anche farmaciste in grado di accogliere pazientemente la sua famigerata ipocondria. Due stagioni (aspettando la terza) per raccontare l'uomo dietro uno degli attori comici più amati dagli italiani.