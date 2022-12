Maurizio Lastrico nel cast della serie tv Sky "Call my agent - Italia": trama e trailer

C'è anche l'attore genovese Maurizio Lastrico nel cast della serie tv "Call my agent - Italia".

Il nuovo prodotto di Sky - il cui trailer è stato diffuso proprio in questi giorni - è la versione italiana di "Dix pour cent", serie francese cult che si può guardare su Netflix: anche in questo caso, verranno raccontate le vicissitudini di un'agenzia di spettacolo (a Roma, anziché Parigi) e le storie dei suoi soci alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte dello showbiz. Gli agenti dovranno pensare a lavorare al meglio gestendo le carriere (e le vite) dei loro clienti, tenendo a bada il carattere e le intemperanze dei vip. Ma non sarà facile perché ci si metteranno di mezzo equivoci e tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti tra l'ufficio e la vita privata.

A dare filo da torcere agli agenti (e ai loro bistrattati assistenti) ci saranno, nei panni di loro stessi, Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Tra gli agenti ecco Maurizio Lastrico (che curerà la carriera della Cortellesi), Michele Di Mauro, Sara Drago e Marzia Ubaldi. Gli assistenti sono invece interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze. In "Dix pour cent" (titolo dell'originale francese che indica la percentuale che spetta agli agenti sui compensi dei vip) avevano interpretato loro stessi Cécile de France, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Jean Reno, Line Renaud e molti altri.

Nella serie tv italiana, così come in quella francese, gli agenti dovranno essere manager, amici, confidenti, psicologi e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata, anche se sono troppo presi dalla carriera per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore dell'agenzia, Claudio Maiorana, le cose si faranno un po’ più complicate.