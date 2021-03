Seppia star del web: il gatto di Boccadasse diventa virale

Il suo nome è Seppia e da qualche settimana è diventata una vera e propria star dei social. La famosa foto del mitico gatto di Boccadasse, scattata dal nostro giornalista Luca Pastorino e pubblicata sul proprio profilo personale è diventata virale nel giro di poche ore dopo la pubblicazione sulla pagina social del nostro giornale il 22 febbraio, facendo ben presto il giro del web e delle tante pagine che raccontano Genova e le sue curiosità sia su Facebook che su Instagram. A dispetto dell'espressione da "duro" Seppia è in realtà dolcissimo, si lascia avvicinare ed è amatissimo dai bambini: negli ultimi giorni sono comparse anche le pagine ufficiali di Seppia, "Seppia_theofficial", sia su Facebook che su Instagram.

Seppia è stato avvistato anche nel nuovo trailer del lungometraggio Disney-Pixar "Luca", film di animazione in uscita negli Stati Uniti il 18 giugno 2021, ambientato in Italia, e più precisamente in Liguria.

Una nuova foto del nostro giornalista sta nuovamente girando per il web, così abbiamo deciso di raccoglierle tutte in una gallery. Avvistare Seppia a Boccadasse è molto semplice ma, come ricorda sempre la sua padrona, è importante non dargli da mangiare dato che sta seguendo una dieta specifica. Meglio scattargli una foto, Seppia ve ne sarà grato.