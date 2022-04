Caro benzina? Zoom Bioparco paga il viaggio

Gallery





Per venire incontro all’impennata del prezzo carburante, il Bioparco Zoom Torino ha ideato un’iniziativa a supporto delle famiglie provenienti dai Comuni della Provincia di Genova, che potranno così visitare il parco senza dover sostenere il costo per raggiungerlo grazie allo sconto applicato direttamente durante l’acquisto del biglietto di ingresso.

“Negli ultimi anni abbiamo compreso ancor di più l’importanza del trascorrere il tempo libero all’aria aperta ed in contatto con la natura. Per molto tempo questo non è stato possibile, ed ora che la fine dello stato di emergenza consentirà nuovamente di potersi muovere e viaggiare, il caro benzina può essere un deterrente. Abbiamo, così, deciso – dichiara Umberto Maccario, Amministratore Delegato ZOOM - di ‘supportare’ le famiglie che abitano più lontano dal parco, offrendo loro la possibilità di visitare Zoom, senza il pensiero del costo del carburante che rimborseremo in forma diretta”.

Da sempre, la mission di Zoom è quella di sensibilizzare il pubblico alla tutela della biodiversità e alla sal-vaguardia delle specie animali; con questa iniziativa, si desidera “avvicinare il parco alle famiglie”, in questo periodo in cui il prezzo del carburante è divenuto una barriera, e offrire a chiunque lo desideri, una equa opportunità di vivere una giornata immersa nella Natura a stretti contatto con gli animali, mitigando il disagio economico della distanza.

L’iniziativa è dedicata agli abitanti dei 43 Comuni coinvolti, e prevede quindi la possibilità di scoprire le molte novità che il bioparco offre in questa stagione come il nuovo habitat dedicato ai 4 cuccioli di pota-mocero, l’arrivo di una femmina di Panda Rosso e le nuove esclusive esperienze di avvicinamento con alcune incredibili specie animali, tra cui la famiglia di ippopotami.

Sul sito dedicato all’iniziativa www.zoomtorino.it/km sarà possibile leggere il regolamento completo, scoprire l’ammontare del rimborso per il proprio Comune – che può arrivare fino ad un massimo di 45€ - e scaricare il coupon da presentare in cassa il giorno della visita. ZOOM Torino, inaugurato nel 2009, è un bioparco immersivo di nuova concezione dove è possibile fare un vero e proprio viaggio, tra Africa ed Asia, scoprendo a piedi, in un'unica giornata, 9 habitat ad alto tasso esperienziale che riproducono fedelmente i luoghi naturali ai quali si ispirano.

Dal Madagascar al Serengeti, fino alle spiagge di Cape Town: 180.000mq che ospitano 300 animali – che provengono da altre strutture zoologiche europee appartenenti all’EAZA (European Associations of Zoos and Aqua-ria). Oltre 80 specie differenti che vivono in habitat dedicati, senza reti o gabbie, immersi nella natura in un contesto naturalistico/architettonico realizzato con l’obiettivo di far scoprire e avvicinare il più possibile i visitatori alle specie animali - dalle quali sono separati solo da elementi naturali quali piante, rocce, corsi d’acqua o staccionate. Orari: dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00