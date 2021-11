Zena Karting vince per il secondo anno consecutivo il campionato nazionale

Gallery











Dopo il 2020, anche nel 2021 la squadra "Zena Karting" portabandiera della nostra "Superba" è riuscita nell'impresa di vincere il titolo nazionale come Team nella serie Briggs kart Championship. Un campionato di livello Nazionale con quasi 150 piloti iscritti, 4 categorie e ben 15 team partecipanti provenienti dal centro e nord Italia.

I piloti di Max Bettinelli, Team Manager della scuderia, non solo conquistano il prestigioso traguardo della speciale classifica Team ma conquistano anche importanti traguardi individuali : Diego Colella Campione italiano nella categoria senior: 17 anni, Vive a Pedemonte, studente all’ Istituto Tecnico industriale G. Galilei si porta a casa il suo secondo tricolore; ricordiamo vinse già un titolo nel 2019 a soli 15 anni nella categoria junior(11-15 anni) Lorenzo Casarini, 16 anni appena compiuti, Bresciano, vice campione nazionale nella categoria Junior Wesley Bettinelli, 17 anni della Vallescrivia, studente al Liceo Gobetti, terzo nella categoria Senior Michele Ottini 4° nella categoria Master Marco Difino 4° nella categoria Mini.

Dopo soli 4 anni di attività la nostra squadra sta ottenendo risultati eccellenti e non ha intenzione di accontentarsi; nuovi progetti per il 2022 in lavorazione. Come è stato il campionato 2021:”L’anno inizialmente è andato in salita, sempre secondi fino a metà campionato, poi la svolta passiamo in testa di pochissimi punti e gara dopo gara portiamo il divario fino ad una trentina di punti, da li la tranquillità di poter commettere anche qualche errore”.

Quali sono i progetti per il 2022? “vincere di nuovo ! Ovviamente ogni anno si deve lavorare sempre più duramente, la concorrenza è di livelli altissimi, almeno 5 o 6 team hanno tutte le carte in regola per vincere; ma la vera sfida è il progetto mini, vogliamo portare in pista più bambini, dai 9 agli 11 anni, vogliamo far crescere i giovani piloti rispettando le regole e la parola d’ordine è Fairplay. Il settore mini sarà gestito da un ottimo pilota: Enrico Ferdusi di Vercelli. Siamo pronti a mettere 4 nuovi piloti in pista, tramite una selezione. Il nostro maggior dispiacere è che per gli allenamenti dobbiamo fare oltre 250 km in quanto la pista più vicina è a Nizza Monferrato (AT).