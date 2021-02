Windsurf, eccellente esordio 2021 dell'atleta genovese Luca Franchi

Conclusa domenica la prima regata della stagione "Final Cup 2020 Memorial Marco Rossi" che ha visto in acqua una 70na di atleti selezionati provenienti da tutta Italia. La Regata riservata alle Tavole a Vela della Classe Techno 293, si é svolta presso la Lega Navale di Ostia dal 12 al 14 febbraio, posticipata a causa delle restrizioni Covid.

Le restrizioni dovute all’emergenza nazionale non avevano permesso di svolgerla nella data consueta ma il desiderio di tutti di tornare a veleggiare ha fatto sì che la manifestazione avesse luogo seppure con qualche mese di ritardo e con le dovute restrizioni.

Dal punto di vista agonistico il vento si è dimostrato un buon alleato di questa regata con un po' di rammarico per gli atleti come Luca penalizzati a terra in terza giornata per scelta del Comitato viste le condizioni. Luca Franchi, atleta dello Yacht Club Italiano, termina la sua prima regata 2021 Classe TECHNO293 - Cat. PLUS con 12 punti e un secondo posto a un solo punto dal vincitore Graciotti Alessandro (SEF Stamura). Bravo Luca, noi continuiamo a seguirti e a sostenerti fiduciosi !