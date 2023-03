Punizione in area 'regalata' dall'arbitro, calciatore sbaglia di proposito

Dopo gli episodi delle settimane scorse dove si è parlato dell'aggressione al giovane arbitro, è arrivato il momento di parlare di gesti, che fanno ben sperare per i prossimi anni.

Genova, partita Voltrese-Levante C Multedo under 14 leve 2009 domenica 5 marzo pomeriggio. Durante la partita il pallone arriva al volo in area della Levante C dove il difensore la prende al volo e la passa evidentemente involontariamente al proprio portiere, l'arbitro fischia la punizione in area.

Il mister della Levante viene espulso per proteste sempre pacate (e giuste). A quel punto, per rimediare all'evidente errore arbitratale, pur mettendo a rischio il risultato, il mister Nicola Rizzi della Voltrese chiama il suo giocatore Michele Lorrai e gli dà ordine di tirare evidentemente fuori. Lorrai esegue con conseguenti applausi da tutti i tifosi presente sia della Levante C che della Voltrese.

Bravo mister Rizzi questi sono i comportamenti che dobbiamo insegnare ai nostri giovani. Meriteresti un premio fair- play! La partita è finita 3 a 2 per la Voltrese è stata una partita combattuta fino alla fine e questo gesto poteva anche decretare la sconfitta per la stessa Voltrese ma in ogni caso avrebbe vinto il calcio per una volta.