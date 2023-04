Visite dermatologiche gratis, le proteste: "Impossibile prenotare"

Il lettore Fabio, in relazione all'articolo sulle visite dermatologiche gratis per la prevenzione contro il melanoma, ci scrive:

"Ottima iniziativa. Vorrei però segnalare che al numero indicato per prenotare nelle sedi del Centro Oncologico Ligure - Aps non risponde mai nessuno. Provato decine di volte in orari diversi".

E fioccano le proteste anche sulla nostra pagina Facebook: a quanto pare sono molte le persone che hanno provato a fissare un appuntamento telefonando dalle 9 (orario di partenza delle prenotazioni) ma invano. Un po' perché al numero era difficile che rispondesse qualcuno, un po' perché alla fine, in molti - secondo le testimonianze raccolte - si sono sentiti dire che non c'era più posto, anche dopo poco tempo.

"È bastata credo poco più di ora per far sì che i posti disponibili siano andati esauriti" scrive Fred.

"Sarebbe stata una splendida iniziativa, peccato però che le prenotazioni aprivano dalle 9,00 di stamattina e sentirsi dire alle 09,25 che non c'erano più posti perché i medici sono pochi dà la sensazione di essere stata pesantemente presa in giro" è l'esperienza di Cristina.

"Ho chiamato stamattina alle 9.40 - dice Angelica - e non avevano già più posti".

"Ho provato dalle 9 sempre occupato - spiega Patrizia - e alle 13 mi hanno detto che non c era più posto". Le ha risposto Annachiara: "Grazie almeno evito di chiamare a vuoto. Non sono riuscita a prendere la linea per tutta la mattina".

E intanto, a proposito di melanoma, Donatella racconta l'esperienza della sua famiglia: "Mia figlia per asportarlo è dovuta andare privatamente perché era impossibile prenotare, con tanto di urgenza, tramite Cup".