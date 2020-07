VIDEO | Nuovo ponte, volo di prova per le Frecce Tricolori

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina un velivolo delle Frecce Tricolori ha effettuato un volo di prova in val Polcevera e dintorni in vista dell'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio, in programma lunedì 3 agosto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il volo ha suscitato proteste da parte di cittadini, che hanno scritto a GenovaToday, sia per lamentarsi dei fumi dispersi nell'ambiente, che per sollevare dubbi a proposito dell'opportunità di celebrare in maniera tanto sontuosa il nuovo ponte, costruito sulle rovine del Morandi, crollato causando la morte di 43 persone.