Divani abbandonati in via Torbella, la segnalazione di un lettore

Letti, divani, materassi e anche un frigorifero abbandonato. Un lettore di Genova Today segnala alla redazione la situazione di via Torbella, in Valpolcevera, nella speranza che presto vengano rimossi i rifiuti abbandonati da qualche incivile.

Dalle foto scattate durante una passeggiata si vedono chiaramente i rifiuti ingombranti abbandonati sulla strada.

Come smaltire i rifiuti ingombranti a Genova

Per conferire rifiuti ingombranti non si può utilizzare la procedura normale e nello stesso tempo non si può utilizzare la raccolta differenziata sia per le dimensioni, sia perché non c’è un materiale prevalente.

In questo caso a Genova ci sono tre possibilità: