Nuovi velox in val Polcevera, "siamo considerati polli da spennare e nient'altro"

Non so se tutti sanno che oggi sono comparsi due nuovi velox in via Ugo Polonio (rettilineo di Trasta), uno in direzione monte, addirittura su un palo come da foto (dunque ben poco visibile a chi sta guidando che guarda dritto e non in cielo), altro che l'azione deterrente che ha menzionato più volte il Comune, è l'ennesima conferma che sono solo per far cassa, si vede che non hanno i soldi per pagare le tredicesime agli agenti della polizia locale o forse è da considerarsi il regalo di Natale del Comune a noi automobilisti/motociclisti?

Comunque l'altro è in direzione Genova, un classico bidoncione arancione, posizionato quasi di fronte all'altro sul palo. Ma non dovrebbero darne notizia le autorità comunali prima di renderli attivi ? Ed a quale velocità son tarati? I cartelli dei limiti sono istallati in modo un po' confuso, ci sono cartelli di 30 km/h nei pressi della rotatoria, che si trova a metà del rettilineo, ma c'è anche prima il limite dei 50 km/h, allora quale vale?

Come al solito questo è il modo usuale che hanno adottato come 'prevenzione'. In questo periodo di recessione e di caro bollette, invece che aiutare i cittadini che hanno seri problemi ad arrivare a fine mese e mangiare... No comment. Sempre meglio, ed ormai non c'è più da meravigliarsi.

Con tutti i semafori intelligenti, telecamere e velox non mi sembra siano diminuiti gli incidenti. Non si erano mai rovesciate cosi tante auto tra quelle in corso Europa o in sopraelevata. Siamo proprio considerati polli da spennare e nient'altro, che tristezza.

Precisazione delle redazione: la polizia locale ha spiegato che i dispositivi non sono ancora attivi in quanto manca l'autorizzazione della prefettura e al momento funzionano solo in presenza di una pattuglia. L'installazione, secondo quanto riferisce il comandante Gianluca Giurato, è stata richiesta dai residenti, vista la pericolosità della strada.