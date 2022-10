Transumanza a Santo Stefano d'Aveto con pranzo per grandi e piccini

ORE 7.30 PARTENZA MUCCHE DAL M. CROCIGLIA Su prenotazione pulmino gratuito per M. Crociglia ORE 09.00 TAPPA E COLAZIONE A TORRIO Aspettando l’arrivo delle mucche….. ORE 10.00 SFILATA BANDE E CORO ORE 10.15 GARA DI ROTOLAMENTO BALLONI DI FIENO per grandi e piccini (Via Razzetti) ORE 11.30 SFILATA IN COSTUME DEL GRUPPO SPORTIVO DI ALLEGREZZE ARRIVO MUCCHE a S. STEFANO D’AVETO PRANZO del CONTADINO: Polenta al sugo di funghi, asado con patate, formaggio S. Sté, dolce, bevande Adulti € 20, bambini fino ai 6 anni omaggio, 7-12 anni € 10,00 MERCATINO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ARTIGIANALI A KM 0 Prenotazione pranzo e pulmino 0185 88046 da mercoledì a domenica 9-12