In data 14-7 venivamo letteralmente sequestrati da Trenitalia presso la stazione di Torino Lingotto. È notizia di ieri il rogo avvenuto presso la stazione di Troffarello che ha bloccato la circolazione dei treni da Torino per Genova e Savona. Proveniente da una vacanza in val d'Aosta prendevo il treno a Torino Porta Nuova delle 15.39 che veniva fermato inizialmente per 20' per il suddetto rogo e poi definitamente soppresso. A questo punto l'inizio dell'Odissea.

Venivano letteralmente abbandonati in una piccola stazione di Torino senza praticamente personale Trenitalia (2 ragazzi in biglietteria, senza aria condizionata, letteralmente assaliti da gente disperata dall'attesa e dal caldo) o della Polfer. La situazione si sbloccava alle 18.46 con l'arrivo di un treno (quello del video) per Novi Ligure, assalito dai viaggiatori e riempito in un secondo in barba al covid. Dopo un po' è arrivato un treno per Genova, l'IC 519 per Genova e qua abbiamo raschiato il barile.

Prendiamo il treno, neanche pieno, ma venivamo invitati a scendere dal capotreno perché non in possesso di prenotazione, le alternative era il pagamento di supplemento oppure prendere il treno n°2139 che sarebbe passato dopo 15'. Maleducazione a parte di questo dipendente Trenitalia che, mentre gli chiedevano informazioni, continuava a usare il suo fischietto fino a chiuderci la porta in faccia.

Non contenti Trenitalia ci ha regalato un'altra emozione cancellando anche il treno n°2139. A questo punto io e i miei compagni di sventura ci riversiamo verso la biglietteria a gridare di tutto ai due unici dipendenti abbandonati dalla loro lestofante azienda. Dopo varie minacce di chiamare il 112 e urla disperate, ci ripristinavano il treno n°2139 che sarebbe poi arrivato lì intorno alle 20.30 per arrivare a Genova alle ore 22.

P.s. io ero con borse pesanti e un cagnolino di 15 anni... Ma lì c'era anche gente anziana sotto il sole di cocente di luglio. Una Vergogna! Vi prego di pubblicare questa inserzione per evitare che non accada più una cosa del genere perché ho letto su un articolo della Stampa di ieri che Trenitalia ha dato assistenza ai clienti... No comment