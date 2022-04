VIDEO | Invasione di topi in centro, "ero terrorizzata"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una lettrice ci ha contattati per "denunciare la situazione inaccettabile della presenza di una ventina di topi durante il pomeriggio in via San Vincenzo angolo via XX Settembre", spiega.

Ringraziandola per averci scritto, abbiamo chiesto se avesse foto della colonia di topi. "No perché ero terrorizzata ero in auto ferma durante manifestazione in via XX Settembre", ci ha spiegato.

Ma poi domenica ci è arrivato il video che vedete qui sopra (girato nel pomeriggio di venerdì 22 aprile ndr.). "Questo video fatto a fatica testimonia il degrado igienico della città!! Si tratta di una strada centrale in pieno pomeriggio!!", conclude la lettrice.

Segnalazioni in merito a una grande concentrazione di topi ci arrivano anche dalla zona a ridosso del porto antico, quindi piazza Caricamento e zone limitrofe. C'è chi racconta di aver avuto difficoltà a recuperare lo scooter parcheggiato a causa del brulicare di roditori.