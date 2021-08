Via Timavo, la segnalazione: "Plastica, vetro e rifiuti abbandonati, situazione che dura da anni"

Via Timavo · Borgoratti

Rifiuti abbandonati in via Timavo a Borgoratti. Una lettrice di Genova Today, ha inviato allla redazione la segnalazione di una situazione che si trascinerebbe da diversi anni.

"Il video è stato girato in via Timavo 70 - spiega - e si vedono chiaramente i rifiuti con plastica, vetro e chissà cos'altro che si è accumulato nel corso degli anni. Io vivo in zona da 18 anni e la situazione mi sembra sempre la stessa".