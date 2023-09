Cinghiali sotto casa a Sturla, "ora uscire col cane è uno stress"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamattina (2 settembre 2023 ndr.) intorno alle 8.30 mia moglie stava uscendo con il cane e fortunatamente li ha visti. Ora le uscite con il cane invece di essere rilassanti diventano stressanti!

Polizia locale avvisata ma non si è fatta vedere. Capisco che forse non ci possono fare niente ma almeno presenziare per vedere che succede, da dove sono venuti, dove vanno. Possono essere informazioni per prevenire che i cittadini non debbano uscire di casa con il timore.