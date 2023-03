In camera iperbarica uno stage di aggiornamento subacqueo

Gallery





Sabato 25 Marzo presso il Centro Iperbarico di San Martino (GE) si è svolto il secondo Stage gratuito "Subacqueo, Primo Soccorso e Camera Iperbarica", organizzato in collaborazione con il Centro Subacqueo Mediterraneo "Duilio Marcante" di Camogli, una delle più vecchie società subacquee della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).

Le lezioni sono state tenute dalla Dott.ssa Paola Salvetti (responsabile del Centro Iperbarico), Alberto Gattoni (tecnico di Camera Iperbarica) e Aldo Cerri (specialista MMI). I numerosi partecipanti (istruttori e accompagnatori sub di diverse didattiche) hanno ricevuto informazioni pratiche e teoriche sulle diverse tipologie di impianti iperbarici, l'attivazione della catena dei soccorsi, la nuova scheda SIRI, le attività di intervento e le problematiche incontrate degli ultimi anni, tutte nozioni finalizzate ad aumentare la sicurezza in caso di eventuali problemi durante le immersioni.

L’incontro rientra in un programma di attività studiate per approfondire la competenza in diversi campi della subacquea e della sicurezza nato dalla cooperazione tra il Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante” e il Centro Iperbarico di San Martino. Altre giornate informative sono in arrivo.