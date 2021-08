Spazzatura per terra e topi sono i "biglietti da visita" riservati ai turisti in via Rubattino, come fa notare la lettrice Francesca Mazzarello che invia alcune foto del degrado.

"Vi allego foto - scrive a GenovaToday - di come Genova accogli i turisti in via Rubattino la prima via appena sbarcati a Genova. Sono giorni che noi abitanti segnaliamo ad Amiu".