Mancata pulizia in via di Santa Croce

Gallery





C'è un caruggio in centro storico, via di Santa Croce, che è dimenticato dagli operatori ecologici. Dimenticato e dopo le mie innumerevoli segnalazioni, anche ignorato. Non è presente per tutta la lunghezza della strada neanche un cestino della spazzatura e il vento fa volteggiare cartacce, il guano dei piccioni, le deiezioni che proprietari incivili di cani non raccolgono, le cicche di sigarette ricoprono la pavimentazione.

Non c'è modo di interloquire con altri che siti e call center e la situazione rimane immutata. Si tratta di mesi e mesi di segnalazioni cadute nel vuoto. Ho scritto alla segreteria del sindaco. Attendo.