Spiaggia di Villa Azzurra: "È senza bagni chimici"

Ci segnala il lettore Fabrizio Maranini che la spiaggia di Villa Azzurra, a Vesima, allargata con il ripascimento di maggio, è "priva di bagni chimici obbligatori per legge".

Molti cittadini utilizzano la spiaggia per un po di refrigerio dalla forte calura del periodo estivo e "negli anni precedenti l'amministrazione, da me sollecitata, riusciva a far posizionare almeno due bagni chimici per i molti fruitori della spiaggia, bambini, donne, uomini, seppur il litorale fosse ridotto dalle mareggiate invernali".

Adesso, dopo il ripascimento di maggio, lo spazio è aumentato: "La conseguenza è l'utilizzo della spiaggia di un numero di persone". Ma i bagni chimici, stando a quanto lamenta il lettore, non sono stati riposizionati.