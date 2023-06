Scempi di spazzatura in via Caprera

Via Caprera · Sturla

Da quando l'Amiu ha cambiato i cassonetti, mediamente ogni settimana degli incivili indolenti non vogliono differenziare e fanno dei sacchettoni con dentro di tutto che poi fanno la fine che vedete nelle foto e non vi dico la puzza. Non è colpa dell'Amiu, che, sollecitata, di solito interviene subito, ma di alcuni esercizi commerciali, che di notte depositano quello che vedete e creano il degrado.

La Tari la paghiamo anche perché vorremmo vedere la nostra città pulita mentre c'è chi se ne frega. Il Comune è a conoscenza di questo e deve trovare il modo di inibire questi incivili.