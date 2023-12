Via Caprera, lo sfogo di un lettore: "Sempre mucchi di cartone in strada, basta"

Niente da fare! Tra i cittadini incivili, i cassonetti che non vanno bene e l'Amiu che ritira con un intervallo non compatibile ai depositi, con tutta la Tari che paghiamo dobbiamo convivere con questo.

Complimenti a tutti: ai cittadini che pagano ma a cui non importa niente della discarica sui marciapiedi, all'Amiu che più di questo non riesce a fare, al Comune che si riempie la bocca di mille iniziative ma della spazzatura non s'interessa se non quando qualcuno segnala al sito SEgnalaci.

Mettete più bidoni ed aumentate la frequenza di ritiro oppure rimetteteci i bidoni di prima che tutto sommato erano meglio.