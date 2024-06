"Sopraelevata chiusa, A10 chiusa, lavori e trasporti eccezionali: un'ora e mezza per arrivare a ponente"

Grandi disagi e tempi biblici per chi, nella serata di ieri, giovedì 6 giugno, si è mosso dal centro città per raggiungere il ponente.

A scriverlo alla nostra redazione è un lettore che, partendo dal centro verso mezzanotte, ha impiegato un'ora e mezza per arrivare ad Arenzano: "La prima avversità è stata la sopraelevata chiusa. Allora ho percorso la viabilità ordinaria ma in via Gramsci all'altezza di via delle Fontane c'erano lavori in corso che hanno rallentato il traffico e provocato lunghe code. Dopo aver raggiunto Genova Ovest, altra doccia fredda: la A10 era chiusa".

L'automobilista si rassegna allora a percorrere la viabilità ordinaria passando per lungomare Canepa: "Le code non si sono fermate perché tutto il traffico dell'autostrada, compresi mezzi pesanti, è stato riversato sulle strade cittadine. In più, a Pegli, si è di nuovo congestionato tutto per far passare un trasporto eccezionale che occupava due corsie. I lavori sono importanti, ma sarebbe bene studiare una programmazione migliore in modo da non bloccare più punti insieme".

Su Facebook si trovano anche altre testimonianze dei disagi di ieri sera: in un caso, una cittadina ha affermato di aver impiegato lo stesso tempo - un'ora e mezza - per raggiungere Voltri partendo dalla Foce verso le 23.