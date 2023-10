Via San Biagio di Val Polcevera, 16U · Bolzaneto

Via San Biagio di Val Polcevera, 16U · Bolzaneto

Un lettore ci segnala che in via San Biagio, in Valpolcevera, è sparito questo gatto.

La zona è quella adiacente al centro commerciale Aquilone.

Il padrone offre ricompensa a chi fornisce notizie utili al suo ritrovamento al 331.6319016